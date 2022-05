Afgelopen zaterdag hebben twee vrouwen ingebroken in het appartement van Enrico Vantomme, uitbater van kledingzaak Star Boulevard in Torhout. In het appartement, net boven de kledingzaak, is voor 40.000 euro aan handtassen, juwelen en geld gestolen.

Star Boulevard is in de ruime regio Torhout een populaire boetiek. Ook afgelopen zaterdag was het er gezellig druk. Terwijl Enrico klanten aan het bedienen was, zijn twee vrouwen binnengedrongen in zijn duplexappartement boven de zaak. Ze sloten er zijn chihuahua op, en gingen vervolgens met 40.000 euro aan handtassen, juwelen en geld aan de haal.

Pas na sluiting merkte de jonge twintiger de inbraak op. Enrico diende klacht in bij de politie. Die zijn een onderzoek gestart.