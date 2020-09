Inbraken in 26 bestelwagens bestraft met 15 maand cel

Hun buit had een waarde van zo'n 54.000 euro. De feiten dateren van drie jaar geleden. In augustus 2016 forceerden ze de deur van niet minder van 26 bestelwagens van Stadsbader. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal ter waarde van 54.000 euro. Ter plaatse trof de politie een flesje water en een schroevendraaier aan die vermoedelijk van de inbrekers waren. Op die items vonden ze ook DNA-materiaal, maar dat konden ze niet meteen linken aan een verdachte. Maar toen de daders twee jaar later inbraken in een woning, kon de politie hen alsnog identificeren en het gevonden DNA-materiaal aan de twee verdachten linken. De twee kwamen niet opdagen voor hun proces.

