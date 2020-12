Inbraken Brugge: politie vraagt waakzaam te zijn

In Brugge roept de politie op om waakzaam te zijn. De jongste dagen is er op enkele plaatsen ingebroken.

"In de deelgemeentes Sint-Michiels en Assebroek zijn er de afgelopen dagen 6 inbraken (en/of pogingen) gemeld", zegt woordvoerder Lien Depoorter.

"De dader ging daarbij altijd op dezelfde manier te werk. Telkens forceerde hij een deur of raam om binnen te glippen. De feiten deden zich ook iedere keer in de late namiddag of avond voor. In sommige gevallen ging de dief aan de haal met enkele waardevolle spullen. De Brugse politie roept bewoners op om extra waakzaam te zijn en verdachte zaken zeker te melden".

(lees verder onder de foto)

Ook inbraken in auto's

"Daarnaast werden er nog 2 diefstallen uit voertuigen in Sint-Kruis gemeld. Hierbij werd ingebroken in het voertuig (zonder de wagen te beschadigen) en werden boorddocumenten en sleutelbossen ontvreemd. Uit onderzoek bleek ook dat de autobanden werden plat gestoken.

Dit kan erop wijzen dat de dieven ook nog een bezoek plannen in de woning van de slachtoffers. De Brugse politie vraagt bewoners om hun voertuig goed te sluiten en geen waardevolle spullen in de wagen achter te laten", zegt de politie Brugge.