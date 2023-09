Inbraken in jeugdlokalen in Izegem

Na een eerdere mislukte inbraakpoging op 2 september, raakten inbrekers wel binnen in het scoutslokaal in de Nederweg in Izegem. De daders namen een kleine geldsom mee.

Ook de Chiro van Emelgem kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag ongewenst bezoek. Inbrekers forceerden de toegangsdeur van het lokaal en gingen aan de haal met een oude laptop.

Goed beveiligen

De politie wil niet spreken over een inbrakenplaag, maar raadt jeugdbewegingen en andere verenigingen aan de toegangsdeuren tot hun lokalen goed te beveiligen met degelijke sloten.