Inbrakenplaag in Knokke-Heist: burgers helpen politie

Knokke-Heist krijgt er in één klap 3 nieuwe buurtinformatienetwerken bij. Na een aantal inbraken voeren ze de veiligheid in de verschillende delen van de gemeente op.

De actieve buurtinformatienetwerken hebben aangetoond dat de samenwerking tussen burgers en politie snel resultaten boekt. En dus wil Knokke-Heist een groter gebied bestrijken om sneller te kunnen ingrijpen bij verdachte situaties.

"Nood was hoog"

De coaches van de 3 nieuwe buurtinformatienetwerken in Knokke-Heist hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst. De nieuwe BIN’s moeten de samenwerking tussen politie en burgers in versterken om veiliger buurten te creëren.

Steve Desmet; korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist: "De nood was hoog. We hebben de laatste maanden toch wel meer inbraken gehad. En we kregen toch wel de vraag van de nieuwe buurten, kan er niet georganiseerd en gestructureerd samengewerkt worden. En voor ons is dat de trigger. De vraag is er bij de burger en wij willen de handschoen opnemen."

"Buurtinformatienetwerken maken verschil"

Westkapelle en Damme hadden al een buurtinformatienetwerk. Nu komen Duinenwater-Krommendijk, Oosthoek en Ramskapelle erbij. In Knokke-Heist is ook een informatienetwerk van handelaars en horeca actief. En een buurtinformatienetwerk maakt toch wel het verschil.

Robert Schlüter van BIN Hotels: "Mensen die zich verdacht gedragen in een hotel zijn nadien kunnen gelinkt worden aan een juwelendiefstal in Knokke. In de BIN van het hotelwezen, hotelratten zijn zo goed als verdwenen. Mensen die met gestolen creditkaarten proberen te reserveren worden er allemaal uitgefilterd."

"Als er bij voorbeeld een verdacht persoon gaat winkelen en er is bijvoorbeeld kleding gestolen, dan worden alle handelaars op de hoogte gebracht", vertelt burgemeester Piet De Groote. "Dat is ook een BIN. Maar nu gaat het per wijk. En daarbij is het heel belangrijk dat we de interactie tussen politie en burger willen verbeteren."

"Veiligheidsgevoel verhogen"

De politie bereikt de leden van de nieuwe buurtinformatienetwerken via BE-Alert. Dat moet leiden tot een efficiënte uitwisseling van informatie en het veiligheidsgevoel verhogen.

Korpschef Steve Desmet: "Het leidt ook tot successen, daarvoor niet altijd bij het oppakken, maar recherchematig boeken we mooie successen op basis van informatie die de buurt ons aanlevert. Dat zijn onderzoeken die weken of maanden kunnen duren, maar die wel tot een doorbraak leiden."