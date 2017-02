Het aantal inbraken in Waregem is de laatste tijd gestegen, schrijft Het Nieuwsblad.

Afgelopen week werd daar een vijftiental keer ingebroken, onder meer in een fietsatelier en in enkele woningen. Ook een frituur en een voetbalkantine kregen ongewenste bezoekers over de vloer. Ook in buurgemeenten Zwevegem, Avelgem en in Wielsbeke waren al soortgelijke inbraken. Daardoor is de politie al geconfronteerd met 24 feiten.