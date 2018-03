Inbreker maakt 15 televisietoestellen buit

Een 35-jarige man uit Blankenberge heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks inbraken. Zo maakte Koen V. in een hotel in Blankenberge maar liefst 15 televisietoestellen buit.

Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden effectieve gevangenisstraf.

Eind mei 2017 pleegde de beklaagde meerdere diefstallen, onder andere van schoenen en kleding. Bij een inbraak in een supermarkt ging hij aan de haal met sigaretten en alcoholische dranken. In een hotel in Blankenberge sloeg Koen V. zijn grootste slag. Tijdens de verbouwingen van het Aquilon Boutique Hotel maakte hij immers maar liefst 15 televisietoestellen buit.

Volwaardige papa

De Blankenbergenaar werd door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten, maar zijn vrijheid was van korte duur. Op 18 oktober pleegde hij al een nieuwe inbraak in de muziekschool en zag een getuige hoe hij met een schroevendraaier aan de deur van een appartementsgebouw stond te prutsen. Sindsdien zit de beklaagde opnieuw in voorhechtenis.

Ondanks het uitgebreide strafblad van Koen V. bepleitte zijn advocaat Kris Vincke toch een voorwaardelijke straf. De verdediging legde uit dat de Blankenbergenaar steeds toesloeg onder invloed van alcohol en speed, maar dat hij ondertussen drugsvrij is. "Ik wil een volwaardige papa zijn, geen drugsverslaafde loser", zei de beklaagde zelf.