Inbreker op heterdaad gevat in Waregem

In Waregem heeft de politie maandagavond een inbreker op heterdaad betrapt.

De politie van de zone Mira kreeg rond 23 uur een oproep via de centrale 101 van een mogelijke inbraak in een appartement aan de Stormestraat in Waregem.

Een man was bezig met de toegangsdeur van het appartement te forceren, was de melding. Toen de politiepatrouille ter plekke kwam, maakte een man aanstalten om met een voertuig te vertrekken. De man werd gecontroleerd door de politie en het bleek om een man van 33 uit Moeskroen te gaan. Hij is bekend bij de politie voor andere feiten.

In de wagen vond de politie ook inbrekersmateriaal. De deur van het appartement vertoonde sporen van inbraak.

De man werd gearresteerd en hij zal voor de rechter moeten verschijnen in snelrecht.