Incident met verschanste man in Stavele loopt goed af

Een man heeft zich maandagmiddag in zijn woning in Stavele verschanst. De burgemeester van Alveringem bevestigt onze redactie dat het incident goed afgelopen is.

De politie was maandagmiddag ruim aanwezig in Stavele om het incident op te lossen. Veel informatie geeft het parket niet bij de zaak. Wel dit: " de politie is ter plaatse om op de man in te praten om naar buiten te komen, of om de man uit zijn woning te halen. De communicatie beperkt zich tot dit bericht. "

Burgemeester Liefooghe van Alveringem bevestigt het incident en laat onze redactie ook weten dat de actie van de politie succesvol is geweest. De man is op het gesprek met de politie in gegaan. Waarom hij zich verschanste, is niet duidelijk. In de buurt van de woning ligt ook de vrije basisschool van Stavele.