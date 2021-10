Indendant Ventilus: "Bovengrondse hoogspanningslijn beste oplossing"

Dat is de voorlopige conclusie van intendant Guy Vloebergh en experten. Ventilus is de hoogspanningslijn die Elia wil aanleggen om de elektriciteit vanop zee naar het binnenland te transporteren lang de E403. De voorbije jaren kreeg Ventilus hevige tegenwind in West-Vlaanderen. Actiegroepen en veel betrokken burgemeesters willen er niets van weten. Er is daar geen draagvlak voor omdat ze onder meer vrezen voor de effecten van de straling. En straling is er.

Voor- en nadelen

Maar er zijn alternatieven, een ondergrondse leiding bijvoorbeeld. "Dat kan, maar daar zijn een aantal pro's en contra's," zegt Vloebergh. "Ondergrond heeft een aantal voordelen, maar heeft op het vlak van de technologie een aantal belangrijke nadelen." Een van de nadelen is dat het minder efficiënt is om energie te transporteren. De ondergrondse leiding kan minder elektriciteit leveren. Maar het effect op de gezondheid is dan wel weggewerkt. Vooral op het risico op kanker bij kinderen door de blootstelling aan straling. Bij een bovengrondse leiding moet daarom een veiligheidscorridor voorzien worden. De maximale stralingsnorm -en dan wordt het even technisch- is 0.4 microtesla.

Veiligheidscorridor

"Afhankelijk van het type mast kun je zeggen dat je op de lijn van de hoogspanningsmast aan weerszijden 55 meter hebt waarin die 0.4 microtesla de jaargemiddelde norm is die we best niet overschrijden," zegt Vloebergh. Er is dus een veiligheidscorridor nodig van 110 meter rond de hoogspanningslijn. Maar daar zijn de actievoerders niet over te spreken.

Dat zijn de voorlopige conclusies. Eind november moeten het definitieve rapport klaar zijn. En dan moet de Vlaamse regering de knoop doorhakken.

