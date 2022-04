Indiase verpleegkundigen springen bij in Brugse wzc's

In Brugge is een 15-tal verpleegkundigen uit India aan de slag gegaan in woonzorgcentra. Onder andere in de wzc’s van Mintus en in wzc Westervier & Herdershove van de groep Curando.

Zij moeten het tekort aan verpleegkundigen opvangen. In Brugge zijn er 20.000 zorgjobs maar ook jaarlijks 1.000 vacatures. En het aantal vacatures stijgt alleen maar. Daarnaast heb je de vergrijzing van de bevolking die ook toeneemt, dus moeten ze in Brugge wel creatief zijn. Dit proefproject is een gezamenlijk project van Mintus, vzw Curanda, vzw Exalta en vzw IVV uit Gent.

Pablo Annys (Mintus): “Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten in de zorgsector is niet nieuw, maar de nood is op dit moment bijzonder prangend. We wilden niet achterwege blijven en hebben de handen in elkaar geslagen met een aantal partners om het probleem op te lossen. In overleg met ODEPC, de ‘VDAB’ uit de Indiase regio Kerala, werd een selectie georganiseerd voor geschoolde verpleegkundigen. De regio heeft een overaanbod aan dit soort werkkrachten. 3.000 kandidaten boden zich bij ODEPC aan, uiteindelijk stroomden er 30 door naar de opleiding. 22 van hen haalden de eindmeet.”

Nog extra lessen volgen

Frances Martnes(Stuurgroep Dignitas): “De studenten namen deel aan twee uitgebreide modules. Ze kregen Nederlandse les van een Vlaamse taaldocente. Taalkennis is immers essentieel om hier te kunnen communiceren met bewoners en collega’s in de WZC’s. Daarnaast volgden de kandidaten de modules geriatrie en psychiatrie, omdat die onderwerpen in de Indiase opleiding minder aan bod komen. IVV Gent, het instituut voor verpleegkundigen, verzorgde dit laatste luik. Het onderwijstraject loopt van deze mensen loopt na hun aankomst hier verder door, aangezien het Indiase diploma van verpleegkundige in Europa niet erkend is.”

De Indiase collega’s starten in de WZC’s dus officieel als zorgkundige. Het diploma van verpleegkundige kunnen ze na een jaar in België behalen, via een verkort traject. De vrijstellingen hiervoor kregen ze na een streng assessement. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.