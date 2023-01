Indoorpretparken en -aquaparken profiteren van minder weer tijdens kerstvakantie

Het slechte weer tijdens de kerstvakantie was voor de indoorpretparken en -aquaparken een goede zaak. Ook bij de Plopsa-parken deden vooral de indoorparken het goed. "Het weer was minder dus de buitenparken kregen iets minder volk over de vloer. In De Panne zat het hotel vol, dus mensen die op voorhand hadden geboekt. Dagtoeristen gingen meer op zoek naar indooractiviteiten bij slecht weer", zegt CEO Steve Van den Kerkhof.

Indoorparken hadden het sinds de coronaperiode moeilijker. "Sinds corona is het in de indoorparken niet meer zoals het voordien was. Ik begon mij af te vragen of dat nog zou herstellen tot het niveau van 2019. Op die vraag kan ik nu 'ja' antwoorden. Deze kerstvakantie haalden we indoor het niveau van 2019 of zelfs iets meer", zegt Van den Kerkhof.

Ook het aquapark van Bellewaerde in Ieper deed het goed in de vakantie. "Wij mogen zeker niet klagen. Het was druk tijdens de vakantie en we waren op verschillende dagen volzet. Dat waren dan vooral de dagen met heel slecht weer. Het was duidelijk dat gezinnen toen naar indooractiviteiten op zoek waren. Wij kunnen spreken van een vrij goede kerstvakantie", zegt de marketing & sales director van Bellewaerde, Filip Van Dorpe.