Indoorspeelparken voelen zich vergeten

De sector vraagt dan ook dringend om meer duidelijkheid, zoals dat in Nederland al het geval is.

Het was vandaag muisstil in binnenspeeltuin de Wonderlamp in Aartrijke, en dat op de anders zo drukke woensdagnamiddagen. Al tien weken lang is het indoorspeelpark, dat ook in Wielsbeke een vestiging heeft, gesloten. In Nederland is op 1 juni een heropening voorzien, binnenspeeltuinen vallen daar onder horeca. Hier in België ontbreek elk perspectief. Francis Dekeyzer – Binnenspeeltuin De Wonderlamp: “We willen weten hoe en wanneer we open kunnen. We hebben zelf een openingsplan bedacht met alle binnenspeeltuinen samen. Daar komt ook geen antwoord op. We wachten nog steeds.”

De lange sluiting is sowieso een financiële aderlating voor alle indoorattracties. “In mei en juni waren heel wat schoolreizen gepland, ook communies. Die laatste worden wel uitgesteld naar het najaar. “