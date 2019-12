In Kortrijk is het startschot gegeven voor De Warmste Week. Een honderdtal drummers opende de openingsshow. Dat leverde indrukwekkende beelden op.

Zo'n 100 drummers tussen 5 en 80 jaar oud speelden voor Studio Brussel-dj's Eva, Joris en Fien onder meer 'We Will Rock You' van Queen. Bekijk hier de indrukwekkende beelden.

Fotogalerij