Indrukwekkende bloei van Zeevonk op Noordzee

Op 15 augustus werden in de Belgische Noordzee opvallende oranje vlekken en slierten opgemerkt. In tegenstelling tot wat werd gedacht, ging het niet om chemische vervuiling, maar om een ongeziene bloei van Zeevonk: een eencellige planktonsoort.

Zaterdag 15 augustus kreeg de Belgische Kustwachtcentrale een melding van een opvallende oranjekleurige vlek op zee, met daarin enkele dode vogels. Een zeiler had deze opgemerkt ter hoogte van de ‘Buitenratel’, één van de Vlaamse zandbanken.

De gerapporteerde kleur kwam niet overeen met de typische kleuren van minerale olie, en de dode vogels wezen mogelijk op een chemisch product. De melding deed bij de Kustwacht dus de wenkbrauwen fronsen.

Controle ter land, ter zee en in de lucht

De Scheepvaartpolitie stuurde een patrouille naar de Buitenratel, die enkele proefstalen nam. Ook een reddingshelikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde en een toezichtsvliegtuig van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) cirkelden rond om te scannen op eventuele verdere vervuiling.

Zowel de Scheepvaartpolitie als de helikopter en het vliegtuig kwamen tot hetzelfde besluit: het betrof wellicht een natuurlijke bloei, weliswaar op erg grote schaal. Het biologisch labo van het KBIN in Oostende bevestigde dat het om Noctiluca, ofwel Zeevonk ging: een eencellige planktonsoort. De hoge concentraties zijn wellicht te wijten aan het erg warme en rustige weer van de afgelopen dagen.

In hoge concentraties vormt Zeevonk goed zichtbare oranjerode vlekken die vooral in het voorjaar en de zomer te zien zijn. Bij beroering geeft Zeevonk een blauwachtig licht af dat in het duister zorgt voor sprookjesachtige effecten.