Indrukwekkende expo over Afrikaans wildlife in Knokke-Heist

Voor z’n project trok Tom vooral rond in Oost-Afrika om er de wilde dieren te fotograferen. Opvallend, daarvoor gebruikte hij geen telelenzen. Jones ging tot twee meter voor het wilde dier staan en dan was het vooral zaak om heel rustig te blijven. Die bijzondere en gevaarlijke aanpak van Tom leidt er wel toe dat je als kijker ook het gevoel hebt vlak voor het dier te staan.

Vijf over twaalf

De originele opnames waren in kleur, maar Jones brengt ze in zwart-wit omwille van het tijdloze en artistieke. Het resultaat mag dan indrukwekkend zijn, toch stelt Jones vast dat het vijf over twaalf is. “De habitat voor de dieren is echt zo aan het krimpen. Ook door de klimaatverandering staan die dieren enorm onder druk. Dat zorgt ervoor dat het heel schrijnend is. We moeten dus hard inzetten op behoud van natuurgebieden”, legt de fotograaf uit.