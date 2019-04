Indrukwekkende Maori-totem onthuld in Zonnebeke

Op het kasteeldomein in Zonnebeke is vanmorgen een grote Maori-totem ingehuldigd door de Maori’s.

Het monument is een eerbetoon aan hun voorouders die hier in de Eerste Wereldoorlog gevochten hebben en het leven lieten.

De totem is 8 meter hoog en weegt 6 ton. Het monument staat symbool voor de gemeenschappelijke geschiedenis die ons land en Nieuw-Zeeland delen. De ene kant van het sculptuur stelt de oorlog voor en is gericht naar de slagvelden rond Passendale. De andere kant stelt de mensen voor die in het thuisland gebleven zijn.

De herdenkingstotem werd gemaakt door meester-houtsnijders en studenten van een kunstacademie van een inheemse houtsoort, die meer dan 4.500 jaar oud is.