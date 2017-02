Indrukwekkende nieuwe Leiebrug in Wervik

Vandaag wordt de nieuwe Leiebrug in Wervik, in aanwezigheid van de buurtbewoners, ingevaren. Eind vorig jaar werden de brugonderdelen van de nieuwe brug op een ponton getransporteerd vanuit een staalatelier in Gent richting Wervik.

Tijdens de afgelopen weken werden de onderdelen op de Bootweg gemonteerd en aan elkaar gelast. Nadien kreeg de asymmetrische tuikabelbrug een beschermende laag verf. Vorig weekend werd de bestaande brug afgebroken en maakte deze plaats voor de komst van de nieuwe.

In de loop van de namiddag zou de brug op haar definitieve plaats moeten liggen.Omwille van de veiligheid worden de zones in de onmiddellijke omgeving van de landhoofden – dat zijn de constructies waar de brug op zal steunen - op beide oevers afgesloten voor het publiek. Wie goed zicht wil op de spectaculaire installatie, kan aan Vlaamse kant via de Keizerstraat richting het jaagpad. Ook in Wervicq-Sud is er een zichtpunt op het jaagpad voorzien.

Volg de installatie van de brug hier live: