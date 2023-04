Industriebrand in Gistel

Er is een industriebrand uitgebroken in Gistel bij het bedrijf Vandewiele Recycling in de Rochesterlaan. De rookpluim is van ver te zien.

De stad Gistel waarschuwt op sociale media haar inwoners om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer roept versterking op om het vuur onder controle te krijgen. De weg naar het industrieterrein is op dit moment afgesloten. Huizen in de buurt zijn ontruimd.

Brandend houtafval

Vandewiele is gespecialiseerd in het recycleren van groenafval, houtproducten en rubber. In het bedrijf liggen grote hoeveelheden houtafval. Vandewiele maalt het houtafval in kleine stukjes. Het is dat hout dat vuur gevat heeft. De oorzaak is nog niet gekend. Het kan om een ontplofte machine gaan.

Bij de bluswerken raakte één brandweerman lichtgewond.

Later meer.

Ook in 2017 werd het bedrijf al getroffen door een zware brand.