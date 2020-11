Industriebrand met 300 autowrakken in ieper

In Ieper woedde er woensdagavond een hevige industriebrand in de Bargiestraat. Ongeveer 300 autowrakken stonden in brand bij aankomst van de brandweer. Er waren verschillende ontploffingen te horen.

De brand woedde hevig in een bedrijf op de industriezone te Ieper,toen de brandweer ter plaatse kwam, even over 20 uur. Bij aankomst stelde de brandweer vast dat het ging om een buitenbrand waarbij een 300-tal autowrakken en banden in brand stonden.

Hevige rookontwikkeling

De brand was even na 22u onder controle, maar er blijft hevige rookontwikkeling. De gebouwen zijn grotendeels gevrijwaard. Er werd een BE-alert bericht uitgestuurd om de buurtbewoners te vragen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. De brandweer laat de autowrakken gecontroleerd uitbranden. De nodige maatregelen worden getroffen om het bluswater op te vangen en eventuele milieuvervuiling te beperken. Er was niemand aanwezig op het bedrijf en er zijn geen gewonden.