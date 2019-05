Industriebrand: Wat te doen met roetresten?

Ze raadt inwoners in elk geval aan uit de rook te blijven omdat die schadelijk is voor de gezondheid. De hulpdiensten voerden na de hevige brand in de ondernemingen metingen uit. Een ammoniaktank ging in de vlammen op. De brandweer testte op deze stoffen op verschillende plaatsen en er werden geen verhoogde concentraties gemeten waardoor er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Er zijn geen aanwijzingen dat er asbest aanwezig is. Preventief wordt er wel steeds gevraagd om ramen en deuren te sluiten en indien mogelijk de ventilatie af te leggen. (Lees verder onder de luchtfoto van STB-COPTER)

Roetdeeltjes

Uit de vaststellingen van de brandweer heeft de wind de roetresten meegenomen richting Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Zulte en Deinze. De kans bestaat dat je stukjes verkoold materiaal in je omgeving terugvindt. Die zijn met de thermiek mee de hoogte ingegaan en kilometers ver terug naar beneden gevallen, die niet oplosbaar zijn in water en kunnen wel eens scherp zijn. De brandweer adviseert om de roet- en asdeeltjes uit je buitenspeelzone te verwijderen. Spoel zeker ook de speeltuigen af. Vergeet zeker ook niet om het kippenhok te controleren en desgewenst te reinigen. Idem met je vijver. Zorg ervoor dat kinderen of dieren geen roet- of asdeeltjes van buiten naar binnen meebrengen: voorzie een natte dweil waarop je je schoenen kan uitdoen.

Roetneerslag wordt niet opgenomen door planten, maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten en fruit in je tuin kan je dus nog veilig consumeren. Je moet je oogst voor gebruik wel extra goed schoonmaken met water. Kijk zeker ook eens je dakgoot na of er daar geen grote roetresten zijn achtergebleven. Roetdeeltjes op privédomein worden niet verwijderd door de stadsdiensten. Grote stukken mag je zelf met de nodige voorzichtigheid oprapen/verzamelen. Draag hierbij werkhandschoenen uit voorzorg. Het afval mag in de restafvalzak. Beperkte roetneerslag (vb. op tuinmeubelen), mag je afspoelen met overvloedig veel water. Indien gewenst kan je hierbij zeep gebruiken. Roetdeeltjes op de openbare weg? Neem dan contact op met de gemeentelijke diensten via het telefoonnummer 056 733.311 of via mail naar info@harelbeke.be.

Verzekering

Mensen die schade ondervonden van het neerkomen van de roetresten nemen best onmiddellijk contact op met hun eigen verzekeraar die zich zal wenden tot de aansprakelijke partij. Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311 of via info@harelbeke.be.