Infiltrant Animal Rights spreekt over slachthuis Tielt

"Je bent daar met een doel, en dat hou je voor ogen. Natuurlijk heb ik nooit dieren mishandeld, ik heb gewoon mijn collega’s gefilmd die dieren zo mishandelden", aldus de infiltrant van Animal Rights na de schokkende video met verborgen camera over het slachthuis in Tielt.

De beelden zijn gemaakt door een medewerker van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Die werkte een maand lang in het slachthuis, en filmde deze gruwelijkheden met verborgen camera. Die mishandelingen zijn niet min. Werknemers die de varkens bij de oren voorttrekken, hen slaan, en schoppen. De medewerker van Animal Rights filmde het allemaal.

Er werd toevallig voor het slachthuis in Tielt gekozen: "We hebben willekeurig een slachthuis uitgekozen. Wij vermoeden dus dat dat ook in andere slachthuizen gebeurt", aldus Benoit van den Broeck van Animal Rights.

