Infohos Services is Vlaamse Trends Gazelle

Infohos Services is het snelst groeiende bedrijf in zijn categorie in heel Vlaanderen en krijgt de eretitel ‘Ambassadeur van de Vlaamse Gazellen’. Infohos Services levert IT diensten aan ziekenhuizen. Er werken 90 mensen. Het bedrijf was al verkozen tot West-Vlaamse Trends Gazelle en sleept nu ook de Vlaamse prijs in de wacht. In de top 20 van snelst groeiende bedrijven bij de kleine ondernemingen staan ook nog touroperator T-HL uit Brugge, kippenslachterij Almanaar uit Ingelmunster en Marelec Food Technologies uit Nieuwpoort.