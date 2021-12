Infomoment woonproject LAC van Loppem

Op de site rond de Lac van Loppem is een nieuwe ontwikkeling gepland. Een ontwikkeling waarbij een woonproject gerealiseerd zal worden in een groene omgeving aangelegd rond de lac. Veel aandacht zal gaan naar publieke toegankelijkheid.

De laatste jaren zijn er al heel wat plannen gemaakt voor het stukje verloederde natuur in Loppem, maar die werden telkens ook weer afgevoerd. Nu heeft de gemeente het dossier zelf in handen. Tijdens een infomoment konden de buurtbewoners hun zegje doen.

Met de informatie die vandaag wordt verzameld kan de architect straks aan de slag. Het concept dat dan uit de bus komt, wordt volgend jaar opnieuw voorgesteld aan de Loppemnaars.

Ooit was de Lac van Loppem een plekje voor kampeerders, dagjesmensen en watersporters. De waterplas is nog een overblijfsel van de zandwinning voor de aanleg van de snelweg Oostende-Brussel. Na jaren praten en vele plannen komt er eindelijk opnieuw leven in de Lac.