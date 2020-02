Informateursopdracht Coens beëindigd

Coens en Bouchez waren sinds 10 december informateur en hebben sindsdien verschillende pistes verkend. De CD&V van Coens dringt aan op een coalitie met N-VA, zodat er ook aan Vlaamse kant een meerderheid zou zijn. De PS zei maandag echter dat de N-VA te weinig toegevingen doet inzake sociaal beleid en ziet niet in hoe samen met N-VA te regeren. De MR van Bouchez leek een tijd aan te sturen op een "Vivaldi-coalitie" van liberalen, socialisten, groenen aangevuld met CD&V. Maar de Vlaamse christendemocraten bleven er tot nu toe bij dat de N-VA aan boord moet kunnen worden gehouden.

Afgelopen dinsdag werd de opdracht van het duo vrij onverwacht met een week verlengd. Dat gebeurde na een een audiëntie van zowat vier uur. Het paleis meldde toen dat Coens en Bouchez "enkele elementen" verder zouden aftoetsen en "hun eindconclusies" zouden voorleggen op 4 februari. Maar vrijdagavond maakte het paleis bekend dat Coens en Bouchez onverwacht door koning Filip werden ontvangen. Beide heren brachten hun eindverslag uit, en de koning "heeft hen bedankt voor het geleverde werk". Waarom aan hun opdracht nu vervroegd een einde komt, is niet duidelijk.

Later op de avond maakte het Paleis bekend dat het CD&V-vicepremier Koen Geens het veld in stuurt in de zoektocht naar een nieuwe federale regering. Opvallend: in de mededeling van het paleis krijgt Geens - anders dan zijn voorgangers - geen koninklijke titel mee, maar slechts de opdracht om "initiatieven te nemen" om de vorming van een nieuwe regering mogelijk te maken. "De Koning heeft vastgesteld dat de gesprekken tussen de partijen nog niet geleid hebben tot de vorming van een coalitie die de steun geniet van een parlementaire meerderheid", zo luidt het in de korte mededeling van het paleis. "Hij heeft de heer Koen Geens met de opdracht belast de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken. De heer Geens heeft deze opdracht aanvaard."

Op maandag 10 februari zal Geens verslag uitbrengen aan de Koning, zo klinkt het nog.