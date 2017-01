In Kortrijk heeft spoorwegbeheerder Infrabel een opvallende recruteringscampagne gelanceerd in het West-Vlaams. Infrabel is op zoek naar 150 werknemers in West-Vlaanderen.

Infrabel zoekt personeel want de komende jaren gaat ongeveer de helft van de werknemers in de regio Kortrijk-Lichtervelde met pensioen. Opvallend: de campagne is in het West-Vlaams: “Wuk peis je, ist etwuk vo gie”. Startschot van de campagne was op de voetbalderby KV Kortrijk-Zulte Waregem.

Begin februari is er een jobweekend in Kortrijk. Op die dag kan je daar zelfs je contract tekenen.