In de installatie 'the Floor' ervoeren studenten, in kleine groepjes, via virtuele brillen hoe verschrikkelijk gevaarlijk spoorlopen kan zijn. Ze waren erg onder de indruk. Best, zegt Infrabel. Jongeren moeten net als volwassenen beseffen hoe waanzinnig spoorlopen is. Vorig jaar was er een toename met 807 meldingen en 7 doden. Ook het aantal effectieve ongevallen aan overwegen, 51, neemt elk jaar toe.