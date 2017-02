Infrabel zoekt 150 werknemers op jobdagen

Vandaag en morgen organiseert Infrabel jobdagen in Kortrijk. De beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur is dringend op zoek naar 150 nieuwe technici voor de regio Kortrijk-Lichtervelde.

De sollicitanten kunnen op de aanwervingsdagen hun collega’s aan het werk zien. Het speeddaten verloopt bovendien in het West-Vlaams. “Wuk peis je? E job bi Infrabel ist etwuk vo gie?” is de slogan van de ludieke campagne die op 21 januari werd gelanceerd tijdens de voetbalderby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem.

De aftrap van de jobdagen werd gegeven door Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, en Luc Lallemand, CEO van Infrabel. Als deze regionale jobdagen in Kortrijk succesvol zijn, is het de bedoeling om gelijkaardige campagnes ook op andere plaatsen in België te organiseren.