Ingelmunster haalt wereldrecord handenstand niet

Hoewel het over de koppen lopen was in de sporthal van Ingelmunster, bleek al snel dat het wereldrecord niet gehaald ging worden. Het record blijft wel in de provincie, want het vorige werd in 2006 in Wevelgem gevestigd. Daar stonden toen 399 mensen ondersteboven.

De Salto's hadden nochtans alles volgens het boekje gedaan. Guinness World Records vraagt bijvoorbeeld dat iedereen de handenstand 15 seconden kan volhouden.

De initiatiefnemers zijn wat ontgoocheld, maar beraden zich nu al over een nieuwe poging. "We zijn blij dat we toch al minstens 640 euro kunnen schenken aan een goed doel. Een nieuwe poging kan zeker, maar niet volgend jaar. Dan is er ons gymgala, dus misschien wel in 2021", zeggen Nele Delbeke en Flore Pollie aan HLN.