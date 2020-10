Ingelmunster krijgt nieuwe Lysbrug

De Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster is dringend aan vervanging toe. De Vlaamse Waterweg en de gemeente Ingelmunster hebben concrete plannen voor de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De huidige Lysbrug in Ingelmunster biedt fietsers en voetgangers een autovrije oversteekplaats over het kanaal Roeselare-Leie sinds 1944. Deze stalen brug kwam er in de plaats van het exemplaar dat vernietigd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Lysbrug vertoont roestvorming en slijtage, waardoor ze aan stevigheid moet inboeten. De brug werd recent toegevoegd aan de lijst met prioritaire kunstwerken van de Vlaamse overheid die aan vervanging toe zijn.

Veiligheid voorop

Na een recente inspectie kan de levensduur niet meer worden verlengd en wordt de brug in overleg met De Vlaamse Waterweg midden november uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Er wordt geen tijdelijke brug voorzien maar onmiddellijk ingezet op een definitieve, nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Met de vervanging van de brug verdwijnt meteen, na de oude, gewezen Dorpsbrug, de laagste brug over het kanaal Roeselare-Leie wat de binnenvaart ten goede komt.

Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken: “Het is mijn ambitie om alle kunstwerken op de lijst van de prioritaire kunstwerken in deze legislatuur aan te pakken. De Lysbrug in Ingelmunster willen we vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug die aansluit op de fietsroutes langs het kanaal Roeselare-Leie en die de woonkernen op beide oevers op fietsveilige wijze kan verbinden.”

Kurt Windels, burgemeester van Ingelmunster: “Na de oplevering van de nieuwe Brigandsbrug in onze gemeente deze zomer, werken we verder nauw samen met De Vlaamse Waterweg aan de verdere heraanleg van de jaagpaden en omgeving, en aan de plannen voor de nieuwe Lysbrug.”