Ingelmunster maakt werk van nieuw cultuurhuis

Het bouwen van een Huis van de Vrije Tijd is in Ingelmunster één van de grote punten uit het beleidsplan 2019-2025. Het afgelopen jaar zette een werkgroep alvast de eerste stappen.

Het project bestaat uit drie grote onderdelen: het bouwen van een Cultuurhuis, inrichten van een centraal infopunt in of bij het gemeentehuis en het uitrusten van de Cultuurfabriek.

"Ingelmunsterse verenigingen vragen al langer naar betere zalen voor hun activiteiten. Daarnaast hebben de zalen in het ontmoetingscentrum een update nodig. Twee belangrijke redenen waarom de bouw van een Huis van de Vrije tijd één van de grote werken is uit ons beleidsplan", verduidelijkt schepen van cultuur Jean-Pierre Deven.

Nieuw Cultuurhuis in de Oostrozebekestraat

Het nieuwe Cultuurhuis komt op de site van de vroegere wasserij 'Reinwas' en de achtergelegen loods, en zal gepaste accomodatie bieden voor allerlei activiteiten en culturele evenementen. "We voorzien twee volledig uitgeruste polyvalente zalen. Uiteraard zijn een goede akoestiek, degelijke eenvoudige technieken en aangepaste verlichting belangrijke aandachtspunten. Deze nieuwe zalen moeten zorgen voor een ontlasting van de evenementenhal in het sportcentrum en sluiten aan op het aanbod van de Cultuurfabriek", vervolgt de schepen van cultuur. "Ook een hedendaagse en aantrekkelijke bibliotheek die inspeelt op ontmoeten en informatie delen via lezingen, workshops, enz. krijgt er onderdak."