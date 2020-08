Ingetogen afscheid van Poolse bestuurder die verongelukte op de Suikersite in Veurne

Uitvaartzorg Kesteloot uit Veurne zorgde voor de inkleding van de sobere ingetogen plechtigheid. De aanwezigen en burgemeester Peter Roose, die het stadsbestuur vertegenwoordigde, luisterden naar een levensschets van de 35-jarige Dariusz. Een vriend van Dariusz, die voor dezelfde firma werkte, bedankte hem postuum omdat hij zijn collega mocht zijn. Hij was in ieder opzicht een gewaardeerde werkmakker die steeds klaar stond om te helpen waar nodig.

De aanwezigen kregen een herinneringskaartje met foto en vertrouwden een witte bloem toe aan het water waar het leven van Dariusz een onverklaarbaar droef einde nam. 'Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart, bedankt dat we jouw collega/vriend mochten zijn. Jouw gedachtenis zullen we in ere houden',...staat lezen op de gedachtenis .

Dariusz Grzeskowiak werd geboren in Krotoszyn (Polen) op 14 oktober 1985.Hij werkte reeds meerdere jaren voor het bedrijf Verhelst Aannemingen.

