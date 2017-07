Dag op dag, uur op uur en minuut op minuut, op Zero Hour, 5u50 onze tijd startte honderd jaar geleden de derde slag bij Ieper.

Daarom vond ook aan het Welsh National Memorial in Langemark-Poelkapelle bij het ochtendgloren een intieme plechtigheid plaats. De site waar het Memorial staat, maakte deel uit van het slagveld Pilkem Ridge.

Een tiental nabestaanden getuigde er over het oorlogsleed dat enkele generaties later nog altijd deel uitmaakt van hun familiegeschiedenis. Dit eerbetoon aan het Welsh National Memorial is een alternatief voor de vele grootschalige plechtigheden die vandaag plaatsvinden.

