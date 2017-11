Ingetogen wake voor Ann-Laure in Staden

Enkele honderden mensen hebben vanavond deelgenomen aan de stille wake voor Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke, één van de slachtoffers die anderhalve week geleden overleed na een terroristische aanslag in New York.

Ze hielden een serene optocht in het centrum van de Stadense deelgemeente en eindigden op het dorpsplein. De wake was een initiatief van de plaatselijke chiro, waar Ann-Laure vroeger deel van uitmaakte. Haar familie was er niet op aanwezig, maar had wel de toestemming gegeven voor het krachtig signaal tegen zinloos geweld. Acteur en muzikant Wim Opbrouck las er een gedicht voor en speelde het lied "Imagine" van John Lennon. De deelnemers aan de wake staken ook kaarsjes aan. Morgen vindt haar uitvaart plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk om 10.00 uur.

Citytrip

Ann-Laure Decadt was 31 jaar en laat twee kleine kinderen, familie en een liefhebbende echtgenoot na. Ze werd tijdens een citytrip met zussen en moeder op haar fiets aangereden door een terrorist in een bestelwagen. Hij is verantwoordelijk voor de dood van acht mensen en veroorzaakte tal van gewonden, waaronder een gezin uit het Antwerpse.