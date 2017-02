Ingevroren reuzenhart van rozen net over de taalgrens

Over tien dagen is het Valentijn, maar in de aanloop naar het feest van verliefden hebben twee kunstenaars een reuzenhart van rozen ingevroren in ijsblokken. Dit weekend is het ijskunstwerk te zien bij Famiflora net over de taalgrens in Moeskroen.

Bloemenkunstenares Lien Gellynck en ijskunstenaar Frank De Conynck gingen samen de uitdaging aan om het grootste kunstwerk van ijsbloemen te maken: 2,5 meter breed en hoog. Het is een huzarenstuk, want er komt heel wat bij kijken om de rozen netjes in te vriezen en tijdens het proces op hun plaats te houden in het doorzichtige ijs.

"Veel stresserende uren en nachten ook, omdat het de eerste keer is dat we echt zoiets realiseren. Maar ik geloofde er wel in en ik dacht, dat zal goedkomen, maar ja, in uw diepste vanbinnen is er toch heel veel stress", aldus Gellynck.

De bloemen in ijs in te vriezen is een technisch moeilijk uitvoerbaar procedé en is uitgevoerd bij een fabrikant van ijsblokken voor ijssculpturen in Ingelmunster.