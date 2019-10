Ingrijpende wegenwerken in Ingelmunster

In Ingelmunster is de laatste fase gestart van de werken in de Oostrozebekestraat. Er komt een nieuwe rotonde op de Ring, met een aparte fietsstrook, gescheiden van het autoverkeer.

Met de nieuwe rotonde zit de heraanleg van de Oostrozebekestraat in een laatste rechte lijn. Deze werken zullen vier maanden duren, daarna is het punt een stuk veiliger: dan kunnen fietsers via een aparte strook de rotonde dwarsen. (lees verder onder de foto)

Tijdens de werken kunnen auto's en vrachtverkeer niet meer door, er is een wegomlegging in de buurt. Voor fietsers en bromfietsers is er wel een aparte doorgang.

De gemeente raadt aan om verplaatsingen in de gemeente zoveel mogelijk met de fiets te doen, om zoveel mogelijk hinder te vermijden. Vooral omdat de nieuwe Dorpsbrug nog niet klaar is. De werken in de Oostrozebekestraat hebben trouwens al langer geduurd dan gepland, omdat de aannemer toen failliet ging.