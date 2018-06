Ingrijpende werken op Expresweg in Waregem

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt tijdens de zomermaanden de Expresweg in Waregem. In de eerste plaats heeft het wegdek een structureel onderhoud nodig omdat de bestaande rijweg versleten is door onder andere spoorvorming.

Daarnaast maakt AWV van dit onderhoud gebruik om de Expresweg grondiger aan te pakken. Zo wil men met dit project ook de doorstroming van het verkeer optimaliseren, door het rondpunt tussen de Bieststraat en de Vredesstraat te vervangen door een kruispunt met voorsorteerstroken en verkeerslichten. Tot slot moet een fysieke afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan de veiligheid van de zachte weggebruikers verbeteren.

Voorbereidende werken van start

Vandaag starten de voorbereidende werken, zoals het aanbrengen van de signalisatie en het maken van de doorsteken in de middenberm.

Vanaf 4 juni 2018 beschikt het doorgaand verkeer op de Expresweg over één rijstrook in elke richting, zodat er aan de andere rijvakken kan worden gewerkt. In de eerste fase werkt de aannemer richting E17, in de tweede fase richting Gentseweg. Het einde van de werken is gepland voor eind augustus 2018.