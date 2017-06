Ingrijpende werken starten in Waregem, hinder pas later

Het ontbrekende stuk ring rond de stad wordt aangelegd. Ingrijpende werken die de buurt veel verkeersveiliger moeten maken. Op bepaalde plaatsen wordt de maximumsnelheid ook 30 kilometer per uur. De werken moeten begin 2019 af zijn. Agentschap Wegen en verkeer pakt de Noorderlaan en Westerlaan in Waregem grondig aan en dat in verschillende fases. De eerste fase van de werken start vandaag. Echte hinder voor het verkeer is er pas vanaf 1 augustus. Dan worden er omleidingen voorzien.