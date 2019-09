Ingrijpende werken Stationsproject Kortrijk starten maandag

Maandag starten de werken van het Stationsproject in Kortrijk. Er komt een nieuw station en kruispunt Den Appel verdwijnt onder de grond. De werken verlopen in fases en zullen 10 jaar duren.

Het eerste deelproject is de bouw van een fiets- en bustunnel, een wegtunnel en ondergrondse parking. De werken aan de wegtunnel en parking starten nog deze maand. De heraanleg van het Stationsplein, Minister Tacklaan en de bouw van een nieuw station maken deel uit van volgende deelprojecten. Het Stationsproject Kortrijk wil de mobiliteit voor alle weggebruikers verbeteren en van de stationsbuurt een autoluwe en groene buurt maken.

Bouw ondergrondse parking, daarna bovenaanleg

De bouw van de ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein en de Tolstraat start half september. Deze parking opent gelijktijdig met de wegtunnel. Het in- en uitrijden zal gebeuren via de wegtunnel in de Zandstraat. Van zodra de bouwwerken het toelaten start de bovenaanleg (rijweg, trottoirs, groenaanleg, ...). Dit duurt tot eind 2023. De werken zullen uiteraard gepaard gaan met heel wat omleidingen.

Hier kun je een simulatiefilm zien van het eerste deelproject.