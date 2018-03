Inkomen zelfstandigen stijgt sterk

Het jaarinkomen van de zelfstandige ondernemer stijgt in West-Vlaanderen gemiddeld met 11%. Bij de zelfstandige vrouwen is dat zelfs bijna 15%, wat de sterkste stijging in Vlaanderen is. Vrouwelijke zelfstandigen verdienen wel nog altijd minder dan mannelijke. In West-Vlaanderen gaat dat over gemiddeld 27.500 euro per jaar tegenover 34.000 euro voor mannen.

De stijging van het netto inkomen is het sterkst bij huisartsen, kapsters en advocaten. Daar gaat het om een stijging van bijna 50%.

Peggy Deloof heeft een schoonheids- en nagelstudio in Meulebeke. Uit het onderzoek blijkt dat het netto-inkomen van schoonheidsspecialistes in 5 jaar met meer dan 15 % toenam en die stijging klopt met wat Peggy ervaart.