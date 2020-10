Inleefsessies tijdens Week van de Pijn

In het zorgethisch lab van de Vives Hogeschool in Roeselare leren toekomstige zorgverleners hoe het voelt om zelf patiënt te zijn. In het zorglab maak je bijvoorbeeld via ervaringsdeskunigden en inleefsessies mee hoe het is om te leven met chronische pijn.

Het geeft de studenten een andere kijk op hun werk en de pijnpatiënt. Tijdens de Week van de Pijn is dat één van de thema’s waar extra aandacht aan wordt besteed.



Ann Louf is één van de ervaringsdeskundigen. Ze is zes jaar geleden door een hersenbloeding getroffen. Haar hele linkerzijde raakte toen verlamd. Nu lijdt ze vooral aan pijnlijke spierspasmen. “Dat zijn specifieke pijnen, neuropathische pijnen. En die komen vanuit de hersenen. Je hebt dus pijn en je weet niet waar. Je weet niet of het van je elleboog komt of van je voet. Dat is zo raar. Dat is niet te beschrijven.”



Nu werkt Ann Louf mee aan de inleefsessies. Door het uitwisselen van ervaringen krijgen studenten een andere kijk op de patiënt. Door even in de huid en de beperking te kruipen van een zorgontvanger met pijn kan je je nadien ook beter inleven als verpleegkundige. Weer aandacht krijgen voor de mens achter de patiënt in deze tijd van verhoogde werkdruk is de boodschap.