Inloophuis biedt sterrenouders een luisterend oor

In Kaster bij Anzegem is een inloophuis voor sterrenouders geopend, het eerste in West-Vlaanderen.

Sterrenouders zijn ouders wiens kind overleden is net voor, tijdens of kort na de geboorte. In het inloophuis krijgen ze gratis rouwbegeleiding en vooral een luisterend oor. Initiatiefnemer is Freya De Meyer, wiens dochtertje Annabel in 2016 dood werd geboren, ze is dus zelf sterrenouder.

Gratis gesprekken

Rouwbegeleidster Freya De Meyer volgde een opleiding om sterrenouders te begeleiden. Toen haar dochtertje Annabel dood geboren werd, had ze wel contact met lotgenoten, maar dat viel haar zwaar. In het inloophuis krijgen de ouders individuele begeleiding. In deze coronatijd stijgt de vraag om rouwgesprekken, want sterrenouders kunnen minder bij familie en vrienden terecht. De vzw wil dan ook uitbreiden met twee extra begeleiders die ook sterrenouder zijn. De gesprekken zijn gratis.