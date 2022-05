In Knokke-Heist is het inloophuis voor mensen met kanker officieel geopend. 'Warm Nest' is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en ligt op de campus van het ziekenhuis AZ Zeno. Het is gratis toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen van buiten Knokke-Heist.

Het gloednieuwe gebouw kostte één miljoen euro. In de zitplaats kan je terecht om wat te lezen of te praten met lotgenoten. Er is een ook een massageruimte en je kan er yoga en kookinitiatie volgen. Er ook wandelingen en workshops. Philippe Duyck, bezieler 'Warm Nest': “We zijn een zeer warm ziekenhuis. Dat is één van de waarden van ons ziekenhuis. Maar we stellen vast dat er bij kankerpatiënten er een grote behoefte is om meer tijd te maken voor uitleg, informatie, opvang, koestering, verdriet helpen dragen, troosten.“

Ann Nackaerts, coördinator 'Warm Nest: “De patiënt is welkom. Maar evenzeer de naasten, de patiënten en hun familie en vrienden zijn zeker en vast welkom om ook naar een workshop of activiteit te komen.”

De vzw Warm Nest is als project erkend door de Koning Boudewijnstichting. Alles is gratis en daarom is Warm Nest aangewezen op giften en donaties. Op 21 juni komt Lieve Blancqaert in CC Scharpoord vertellen over haar fotoreeks ‘Warm Nest’ en is er een pianoconcert van Nell Swerts. De opbrengst gaat naar ‘Warm Nest’.