Inno zet helft van winkelpersoneel op tijdelijke werkloosheid

Sinds maandag geldt de tijdelijke werkloosheid voor 50 procent van het personeel in de verkoop. Ook zo'n 25 procent van het kaderpersoneel en afdelingshoofden wordt op tijdelijke werkloosheid gezet, zegt vakbondsafgevaardigde van CNE Luik, Ghislaine Marie. De maatregel treft het hoofdkantoor van de groep en de 16 winkels, waaronder die in Oostende en Brugge.

De verkoopcijfers bij Inno vallen na de solden erg tegen, klinkt het. Een verklaring wordt gezocht in de opeenvolgende crisissen waarmee we te kampen hebben gekregen. "We komen net uit een crisis en belanden weer in een andere, een oorlog in Europa. Die heeft een impact op de inflatie, de olieprijzen en energie en dus is ook de consument voorzichtiger", verklaart Valérie Van Walleghem van SETCa/BBTK. Volgens haar heeft de directie aangegeven dat als er een herstel is, de maatregel zal worden stopgezet.

De maatregel zal tot eind juni duren, met uitzondering van de week van 2 mei. Dan bestaat de groep 125 jaar en mag iedereen weer even aan het werk om de verjaardag te vieren.

INNO heeft nog winkels in Brugge en Oostende. Lang geleden had de groep ook winkels in Knokke-Heist en Kortrijk maar daar sloten in de jaren 80 de deuren.