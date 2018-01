Innovatie staat centraal op Domotex

Innoveren, investeren en je nek uitsteken: voor de West-Vlamingen geen holle woorden. Op die manier hebben ze een benijdenswaardige positie veroverd op wereldvlak.

US Floors - Coretec uit Waregem bijvoorbeeld maakt duurzame vloerbekleding op basis van hout, bamboe, steen en pvc. Heel innovatief. Philiep Caryn: “We zeggen altijd dat we er moeten naar streven om een uniek product te maken. Een product dat een oplosser is voor heel wat situaties.”

Lano uit Harelbeke wil groot zijn op specifieke markten zoals kunstgras. West-Vlaamse bedrijven hebben maar een kleine, lokale thuismarkt en moeten dus wel zakendoen in het buitenland als ze willen groeien. Joe Lano: “De eerste klant van Lano 90 jaar geleden was een Engelse klant. We hebben altijd die export moeten doen. Dat is misschien ook een zwakte, want je moet altijd een uitwedstrijd spelen. Maar op lange termijn wordt het een sterkte, omdat je op verschillende markten tegelijk kan investeren en groeien. “

Voor het eerst sinds jaren valt het woord “crisis” niet meer op Domotex. Heel wat positivisme dus, en dat belooft voor de nabije toekomst, zegt de sector.