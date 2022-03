Innovatieve techniek zorgt voor snellere en veiligere bouw

Bouwbedrijven uit Oostende en Veurne hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om technische kokers in grote appartementsgebouwen veel sneller en veiliger te plaatsen.

Doorheen de nieuwe technische kokers passeren alle nutsleidingen voor het hele gebouw. “Elektriciteit, airco, ventilatie, watertoevoer, brandleiding of verwarming, alles gaat er in,” zegt Tino Devriese van Decat Energy Technics uit Veurne.

Dit gebeurt in één beweging met een eenvoudige kraanoperatie. Het sanitaire montagewerk gebeurt voordien in een atelier.

Veiligere werkomstandigheden

Damien Desmidt van Vastgoedgroep Degroote getuigt: “Dit betekent niet alleen een win-win voor de bouwpromotor omdat zijn gebouw sneller af is, maar het is ook veiliger. Eens de kokers erin zitten, kan er niemand meer in vallen en kan er ook geen materiaal meer door vallen.”

Decat wil deze techniek nog verfijnen en vaker toepassen in grote appartementsgebouwen.