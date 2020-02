In Kortrijk heeft Textirama heeft voor het eerst de Innovation Awards voor de textielsector uitgereikt. Dat zijn geldprijzen voor jonge mensen die een heel innovatief idee of project ontwikkeld hebben.

Daarmee wil de organisatie een oubollig beeld van de sector bijstellen en jongeren warm maken om met textiel aan de slag te gaan.

Cedric Vanhoeck wint 40.000 euro voor de ontwikkeling van een wel heel bijzonder soort garen. Wanneer het garen opgewarmd wordt, smelt het en valt het kledingstuk gewoon uiteen. En dat is belangrijk voor de recycling. 3We moeten echt nog meer types garen produceren, die voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. En daarna moeten we op de demontagelijnen beginnen werken, waar we op grote schaal kledingstukken kunnen demonteren. Daar hebben we een plan voor; We moeten subsidies aanvragen en nu is het eerst nog wat extra geld ophalen.

De meeste jonge ondernemers zoeken geld om hun projecten verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Lies Fauconnier heeft een tattootoestel ontwikkeld om designs te borduren op textiel en zo kledingstukken te personaliseren. “Dat zal nu de grote zoektocht zijn. Kan ik dat toestel beschikbaar maken op de markt of niet? Ik ga dat eerst zelf bekijken met een tattooshop om te zien of er vraag is naar zo’n gepersonaliseerde kleding. Allemaal dingen die ik nog moet uitzoeken, maar ik heb er veel zin in door die award.”

25 jongeren hebben projecten en ideeën ingediend voor de eerste awards. En Textirama lanceert meteen ook een nieuwe oproep voor de awards 2020, die begin volgend jaar uitgereikt worden.