Inrichting parking Westkerke gebukt onder kritiek

Er komt heel wat kritiek op de inrichting van de parking op de E40 in Westkerke. De omheining en slimme camera’s moeten mensensmokkel tegengaan. Maar vooral die omheining laat te wensen over, volgens de burgemeester van Oudenburg Ignace Dereeper (CD&V).

Het parkeerterrein was drie jaar lang afgesloten omdat er mensensmokkelaars actief waren. De omheining die dat moet verhelpen, ziet er allesbehalve schrikwekkend uit. “De omheining is eigenlijk een lachertje. Nu gaan de mensen die hier gedropt worden wellicht een ander pad kiezen, misschien rechtstreeks over de autostrade. Dat is levensgevaarlijk.”, zegt burgemeester Dereeper.

Daarnaast kunnen er te weinig vrachtwagens terecht, zijn er geen voorzieningen en blijken de structurele aanpassingen onvoldoende. Oudenburg en de politiezone Kouter willen dat één en ander bijgestuurd wordt voor de parking in Westkerke weer opengaat.