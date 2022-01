Inscripties uit Spaanse successieoorlog ontdekt in Oudenburg

De archeologische vondsten dateren van 1706 of de periode rond het tweede beleg van Oostende. Soldaten hebben er gekrast in de muur en achter dikke lagen plaaster komen meer dan 300 jaar oude geschriften nu weer boven. Vaag is na een nog niet ontcijferd woord het jaartal 1706 te zien. "Het opschrift "Parisiens 1707-8" brengt verwarring," zegt Peter Velle van 't Spaans Tolhuis.

Wellicht in Spaanse successieoorlog

"Er zijn vooralsnog geen bronnen terug te vinden die aantonen dat zich in 1707 Fransen in Plassendale zouden bevonden hebben. In juli 1706 zijn ze namelijk uit Oostende verdreven en veroverden ze Plassendale pas twee jaar later terug, in de nacht van 10 op 11 juli 1708. Of vergiste een Parijse soldaat zich in een euforie of dronken bui van jaar en is de bijgekraste "8" een correctie? Of staat "Parisiens" in dit geval los van het ingekraste jaartal? Of werd spottend over "Les Parisiens" gegriffeld door Franssprekende staatse troepen? In alle geval tonen de jaartallen wel dat de grafitti zich met een grote waarschijnlijkheid wellicht situeert in het kader van de Spaanse Successieoorlog."

Ingescand en bewaard

Een vermoedelijk Franse haan kan door alle partijen aangebracht zijn. De staat van de tekening laat niet toe met zekerheid af te leiden of het trash-talk van de Fransen betreft (met een klein vogeltje voor de hanepoten) of een spotprent met de Franse haan als onderwerp. Het motief van de Franse haan komt ook terug in de spotprent die gemaakt werd naar aanleiding van de evacuatie door de Fransen van Brugge en Plassendale.



De 18de-eeuwse inscripties in 't Spaans Tolhuis worden zoveel als mogelijk bewaard. Specialisten van het Agentschap Onroerend Erfgoed maakten, voor verder gewerkt wordt aan de restauratie, een volledige 3D-scan van de muur.