Insmeren tegen de zon? Eerste smotspots in Kortrijk tonen het!

De allereerste smotspots staan op het speeldomein De Warande in Heule. Een idee van drie jonge starters uit Kortrijk.

Vaak vergeten ouders hun kinderen in te smeren, vooral als het niet zo zonnig is. En toch is dat aangeraden: één opf vijf ontwikkelt ooit een vorm van huidkanker. De laatste tien jaar zijn de cijfers verdubbeld. De UV-index bepaalt hoe groot het risico op verbranden is, en dat kan dus ook bij minder zonnige momenten.

De smotspots, aangedreven op zonne-energie, geven de UV-index aan en dus ook wanneer je moet smeren. Je kan er -zoals alcoholdispensers sinds de coronacrisis- zonnecrème uit duwen.

De eerste smotspots in Kortrijk, de thuisstad van de bedenkers, zijn de voorbode van veel meer: tientallen steden en gemeenten hebben interesse.